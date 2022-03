2022年03月09日 11時05分 レビュー

ロシアから遮断・検閲されてもツイートできる「Tor版Twitter」が登場、実際にアクセスしてみるとこんな感じ



ロシア政府によってアクセス制限を課されたTwitterが新たに、匿名ネットワーク技術「Tor」を駆使してアクセス制限・検閲を回避できる「Tor版Twitter」を開設したので、実際に使ってみました。



About twitter.com supported browsers

https://help.twitter.com/en/using-twitter/twitter-supported-browsers



Twitter launches Tor website to tackle Russian censorship

https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/twitter-launches-tor-website-to-tackle-russian-censorship/



Twitter Launches Tor Onion Service Making Site Easier to Access in Russia

https://www.vice.com/en/article/v7dqxd/twitter-tor-onion-service-dark-web-version



今回はPCとスマートフォンで実際にTor版Twitterを使ってみます。いずれにせよTorに対応したブラウザが必要なので、PCではデフォルトでTorに対応したChromiumベースのプライバシー特化型ブラウザ・Braveを、スマートフォンではオープンソースのiOS用Torブラウザ・Onion Browserを使います。



・目次

◆PCでTor版Twitterにアクセスする方法

◆スマートフォンでTor版Twitterにアクセスする方法



◆PCでTor版Twitterにアクセスする方法

まずはPCでTor版Twitterを使ってみます。Braveをインストールして、Tor版TwitterのURL「https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion/」にアクセスしてみると、以下のように「(Tor版TwitterのURL)はブロックされています」という表示が出るので、アドレスバー右端の「Tor」というアイコンをタップ。





すると、Tor接続モードのプライベートウィンドウが開き、Tor版Twitterが表示されます。Tor版Twitterへのアクセスには通常のTwitterよりも時間がかかります。今回は約30秒でTwitterのログイン画面が表示されました。





ログイン画面表示後は、通常のTwitterと同様に使えます。



◆スマートフォンでTor版Twitterにアクセスする方法

今回はiPhone向けのTor対応ブラウザ「Onion Browser」を使ってTor版Twitterにアクセスしてみます。まずはApp StoreのOnion Browserのページにアクセスして、「入手」をタップ。





「インストール」をタップ。





すると自動でダウンロード&インストールが完了するので、「開く」をタップしてOnion Browserを起動します。





Onion Browserの初回起動画面はこんな感じ。「Let's go」をタップして初回設定を行います。





接続モードの設定を問われるので、今回は「Torに接続」をタップ。





すると自動でTorに接続されるので、しばらく待ちます。





接続完了後、「次に」をタップ。





続いてセキュリティ設定を3段階から選ぶように求められます。2022年3月9日時点では「ゴールド」だとTor版Twitterに接続できないようなので、「シルバー」を選択して「ブラウジングを開始する」をタップします。





SafariやChromeなどのブラウザと似たような起動画面に移動します。アドレスバーにTor版TwitterのURLである「https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion/」を入力して、「go」をタップ。





するとTor版Twitterにアクセスできます。これ以降の操作は、通常のTwitterと同一です。





なお、AndroidではTorプロジェクトの公式ブラウザ「Tor Browser」などでTor版Twitterにアクセス可能。Tor Browserの導入方法については、以下の記事を参照してください。



匿名でブラウジングできる「Tor Browser」のAndroid版を使ってみた - GIGAZINE





Tor版ページを開設しているのはTwitterだけでなく、Twitter同様にアクセス制限を課されたFacebookや報道大手のBBC、The New York TimesもTor版ページをそれぞれ開設しています。各社のTor版ページは、以下からアクセス可能です。



Facebook:

https://www.facebookwkhpilnemxj7asaniu7vnjjbiltxjqhye3mhbshg7kx5tfyd.onion/

BBCニュース(ウクライナ語):

https://www.bbcweb3hytmzhn5d532owbu6oqadra5z3ar726vq5kgwwn6aucdccrad.onion/ukrainian

BBCニュース(ロシア語):

https://www.bbcweb3hytmzhn5d532owbu6oqadra5z3ar726vq5kgwwn6aucdccrad.onion/russian

BBCニュース(インターナショナル版):

https://www.bbcweb3hytmzhn5d532owbu6oqadra5z3ar726vq5kgwwn6aucdccrad.onion

The New York Times:

https://www.nytimesn7cgmftshazwhfgzm37qxb44r64ytbb2dj3x62d2lljsciiyd.onion/

ドイチェ・ヴェレ:

https://www.dwnewsgngmhlplxy6o2twtfgjnrnjxbegbwqx6wnotdhkzt562tszfid.onion/

ラジオ・フリー・ヨーロッパ:

https://www.rferlo2zxgv23tct66v45s5mecftol5vod3hf4rqbipfp46fqu2q56ad.onion/

ザ・インターセプト:

https://27m3p2uv7igmj6kvd4ql3cct5h3sdwrsajovkkndeufumzyfhlfev4qd.onion