2022年03月08日 16時00分 メモ

祖国を捨てて逃げ出すロシア人やウクライナ人が急増、メキシコに渡ってからアメリカに亡命する事例も増えつつある



ロシアのウクライナ侵攻で100万人以上の民間人が故郷を追われている中で、ロシア人やウクライナ人がメキシコに渡り、車を乗り捨てて国境を越えてアメリカに亡命するケースが増えていると報じられています。両国からの亡命は、ロシアのウクライナ侵攻が続く中で加速する可能性があります。



Russians are trying to flee Putin’s chaos | The Economist

https://www.economist.com/graphic-detail/2022/03/04/russians-are-trying-to-flee-putins-chaos



Growing Number of Russians, Ukrainians Seeking Asylum at U.S.-Mexico Border - Times of San Diego

https://timesofsandiego.com/politics/2022/03/04/growing-number-of-russians-ukrainians-seeking-asylum-at-u-s-mexico-border/



ウクライナ侵攻が行われる前の2022年2月17日から21日で、ロシアの世論調査機関が実施した調査によれば、18歳から24歳までのロシア人の43%が「ロシアから移住したい」と答えたとのこと。また、移住を希望する人の44%が経済状況の悪化を理由に挙げました。



さらにGoogleトレンドのデータによれば、「政治亡命」「移民」「フライト」「ビザ」といったロシア語の検索クエリがウクライナ侵攻前後で急増したとのこと。例えば、「フライト」の2月第4週におけるクエリ数は、2月第3週のおよそ9倍に増加したとのこと。また、2月第4週における「ロシアを離れる方法」のクエリ数は過去5年間の週平均クエリ数の16倍もあったとのこと。





また、ロシア国外に通じる鉄道でロシアから逃げ出す人も増えているそうです。ロシアのサンクトペテルブルクからフィンランドのヘルシンキまでは、高速列車「アレグロ」でおよそ3時間半で行くことが可能ですが、2月27日以降のアレグロの乗客はほとんどがロシア人になっており、鉄道会社はアレグロの運行本数を2倍に増やすことを計画しているそうです。



by Sami Nordlund



さらに、一部のロシア人やウクライナ人は、「一度メキシコに渡ってから、現地で購入した車を乗り捨てる形でアメリカに逃げ込む」という形でアメリカへの亡命を図っているそうです。



アメリカの税関国境警備局によれば、2021年10月から2022年1月までの4カ月間で、アメリカとメキシコの国境で6400人のロシア人が不法入国で逮捕されたとのこと。2021年度全体で逮捕されたロシア人がおよそ4100人であったことを踏まえると、わずか4カ月で6400人という数は記録的な規模といえます。また、ウクライナ人の逮捕者についても同様に急増しており、2021年度全体だと680人だったのが、2021年10月から2022年1月までだけで1000人を超えました。





アメリカへの不法入国者の多くはメキシコなどの中南米出身で、通常は速やかに国外退去を命じられるそうですが、逮捕されたロシア人とウクライナ人のほぼ全員が亡命の申し立てを行っており、留置が認められているとのこと。国境付近にある亡命者の支援を目的とした避難所でもロシア人とウクライナ人が増えているそうです。



バイデン大統領は祖国を追われたウクライナ人やプーチン政権に抵抗してロシアから逃げ出したロシア人を強くサポートすると述べています。現にアメリカ国内に滞在している数万人のウクライナ人に対して、2022年3月1日付けで一時的な強制退去の緩和と労働許可を与えると発表しました。



なお、ロシア大使館はメールによる声明で、アメリカとメキシコの国境でロシア人とされる人物が拘束されていることについて「大きな懸念事項である」と述べ、アメリカ国務省に連絡して身元を確認したことを明らかにしています。