中国のソーシャルメディアでロシアのウクライナ侵攻関連の投稿が厳しく規制されている

ロシアによるウクライナ侵攻は日本やアメリカ、EUなど世界各国から強い批判を受けています。一方で中国は、ウクライナ侵攻を明確に支持していないものの、国連安全保障理事会や国連総会の緊急特別会合でロシアに対する非難決議が行われた際には、いずれも投票を棄権しています。そんな中国のソーシャルメディアで厳しい検閲が行われ、ウクライナ侵攻関連に関して強い意見を述べる投稿が次々と削除されていると報じられています。 The war in Ukraine is keeping Chinese social media censors busy | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2022/03/the-war-in-ukraine-is-keeping-chinese-social-media-censors-busy/ 中国のネット検閲を追跡調査する FreeWeibo によれれば、あるユーザーが中国のソーシャルメディアである新浪微博(Weibo)で「炎が空を照らし、私の心を打ちます。ウクライナにいる私の同胞とその家族の安全を願います」と書き込んだところ、すぐに削除され、ブロックされてしまったとのこと。

2022年03月08日 11時26分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

