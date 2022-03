2022年03月07日 11時25分 セキュリティ

ヨーロッパをカバーする衛星「KA-SAT」がロシアのウクライナ侵攻と同時に攻撃を受けていたことが判明



インターネットサービスプロバイダーのViasatが管理する通信衛星「KA-SAT」が、ロシアがウクライナに侵攻を開始した2022年2月24日に何者かに攻撃を受けていたことが分かりました。KA-SATはヨーロッパなど多くの地域にサービスを展開しているため、ドイツなどが「巻き添えを受けた」と報告しています。



海外メディアのSPIEGELによると、24日にロシアが侵攻を開始した直後、KA-SATサービスを利用する多くのユーザーがインターネットにアクセスできなくなったことを報告したとのこと。KA-SATはウクライナを含むヨーロッパや中東にサービスを提供しており、ドイツの風力発電所なども影響を受けたとのことです。





攻撃者の正体は不明ですが、ロシアの侵攻とサイバー攻撃がほぼ同時期に開始されたこと、ウクライナ軍がKA-SATを利用していることといった「偶然の一致」を理由に、ドイツ政府はロシア・ウクライナ戦争との関係を疑っているとのこと。



ドイツはウクライナに武器を供与することを発表していますが、政府内ではこのことについて「ドイツ当局に対するサイバー攻撃のリスクを高めている」と懸念する声も挙がっているとのこと。政府内ではサイバー攻撃への対策を強化することが検討されていると、SPIEGELは報じています。