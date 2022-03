アダルトサイト・PornHub上でウクライナとロシアの人々が反戦を唱える

さらに、エストニア人アダルトパフォーマーのLuxuryGirlさんは、「NO to the war!(戦争に反対!)」というムービーを公開しています。記事作成時点でムービーは削除されていますが、Motherboardが確認した時点では投稿から6日で3万6700回再生を記録していたそうです。ムービーの中でLuxuryGirlさんは「ロシアとウクライナは兄弟国家です。ロシアとウクライナの市民はどちらも今回の軍事行動に反対しています。メディアによって操作された情報に基づく結論に至らないでください。我々は皆、今起こっていることに傷ついています。人間になりましょう。お互いに攻撃し合うのではなく、互いに愛を示す必要があります」と語っていた模様。 2015年にロシアは136のアダルトサイトをブラックリストに登録し、国内からアクセスできないよう規制しました。Pornhubも2017年にロシアのソーシャルメディアであるVkontakte(VK)のアカウントを連携しなければアクセスできないように規制が強化されていますが、記事作成時点でもロシア国内からアクセスできるため、「ロシア国民にとって自由に意見を示すことができる数少ない場所のひとつ」になっているとのこと。 ケイトさんは「ウクライナで起きている戦争に大きな注目が集まっています。できる限り多くの人が戦争の事実について知るべきだと思います。その理由は私にとって重要だからというだけでなく、ウクライナでの出来事は全世界に影響することだからです。ウクライナがヨーロッパを世界最大のテロ組織から隔てていると理解すべきです。そして、この戦いに挑んでいるのはウクライナ国民だけでなく、この状況を憂慮している誰もが参加できるということを理解すべきです」と語り、世界中の人々がロシアによるウクライナ侵攻に反対の声を上げることを期待しています。

2022年03月07日

