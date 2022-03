甘酸っぱいイチゴこれでもかと堪能できるキルフェボンの「イチゴと練乳ムースのタルト」を食べてみた

・関連記事

あのピルクルにはちみつを加えてより柔らかなのどごしに進化した「ピルクル まろやかはちみつ」試飲レビュー - GIGAZINE



7種類の果物をブレンドしたフルーツオレを牛乳で割るだけで簡単に作れる「ボス カフェベース 贅沢フルーツオレ」試飲レビュー - GIGAZINE



桜風味のもちっと生地に華やかな桜あんや優しい甘さのきなこシュガーが相性抜群なミスタードーナツ「桜もちっとドーナツ」全4種を食べてみた - GIGAZINE



全米人気No.1味「モンスターエナジー マンゴーロコ」はドクロも踊り狂うレベルの「圧倒的フルーティー」を体現するエナジードリンク - GIGAZINE



溶かしたバターを甘みマシマシにした濃厚ドリンク「飲むバター&ミルク」を飲んでみた - GIGAZINE



キットカットのサクサク食感&ストロベリーの風味を楽しめる「マックフルーリー キットカット ストロベリー」試食レビュー - GIGAZINE



チョコの甘みに抹茶の苦みと香りが包まれた「抹茶のサンダー」を食べてみた - GIGAZINE

2022年03月07日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.