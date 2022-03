ウクライナのIT技術者はロシアの侵攻中も仕事を続けている、「IT軍」に参加して敵の鉄道網や測位システムを攻撃する人も

ウクライナではSinitskyi氏のように、ロシアの侵攻中も大勢のIT労働者が仕事を継続しています。ロシアによる侵攻は西部や北部で激化していますが、一部の企業はバスを調達したり仮設住宅を確保したりして、IT労働者やその家族が比較的影響が小さい西部の リヴィウ などに移転するのを助けています。なお、IT労働者の多くは男性であるため、そのまま国境を抜けて国外へ逃げることはかなわないものの、家族だけでも逃がすケースが多いとのこと。 リヴィウにオフィスを持つ500社のハイテク企業のうち200社が加入する業界団体・Lviv IT ClusterのStepan Veselovskyi局長は、リヴィウではほとんどのIT企業が稼働を続けているとして、「海外の顧客を持つ企業が存続し、戦争中に税金と給与を支払うことは重要です」と述べています。Lviv IT Clusterは侵攻前からリスクの高い東部地域から、加入企業の従業員をリヴィウなど西部の都市へ移転させる計画だったそうですが、計画を活性化した頃に侵攻が始まってしまったとのこと。

ロシアによる軍事侵攻 を受けているウクライナは、「 東欧のシリコンバレー 」と 呼ばれる ほどIT産業が急成長しており、海外企業からの委託業務を請け負う企業やITエンジニアが多数暮らしています。そんなウクライナのIT技術者たちはロシアによる侵攻中も仕事をし続けており、中には「IT軍」に参加してベラルーシの鉄道網やロシアの測位システムへの攻撃に参加する人もいるとのことです。 Ukraine’s Tech Workers Log Off, Take Shelter - WSJ https://www.wsj.com/articles/ukraines-tech-workers-log-off-take-shelter-11646173875?mod=djemalertNEWS Ukraine’s Vital Tech Industry Carries On Amid Russian Invasion - WSJ https://www.wsj.com/articles/ukraines-vital-tech-industry-carries-on-amid-russian-invasion-11646247631?mod=djemalertNEWS IT分野のリサーチやコンサルティングを行う ガートナー によると、ウクライナはアメリカやヨーロッパの企業によるITアウトソーシング先として人気であり、推定8万5000人~10万人のIT労働者が海外企業によって雇われているとのこと。 サンフランシスコに拠点を置くIT企業・ Totango の従業員であるArtem Horovoi氏は、ウクライナ南部に位置する ザポリージャ に住んでいます。ウォール・ストリート・ジャーナルが取材した時点では、Horovoi氏は「首都の キーウ(キエフ) や西部 ハリコフ ほどの攻撃にはさらされていない」と述べていましたが、記事作成時点では ザポリージャに位置する原子力発電所がロシア軍の攻撃を受けている ことも報じられています。また、同じくTotangoの従業員であるTymofii Vlasov氏はキーウ在住であり、侵攻開始から2~3日は全く眠ることができなかったとのこと。その後、Vlasov氏は友人が住んでいる海沿いの オデッサ へと避難し、友人宅に居候しています。 Totangoは合計150人の従業員のうち15人がウクライナ在住だそうで、通常はウクライナと同じタイムゾーンに位置するイスラエルの テルアビブ のオフィスと共同でプロジェクトに取り組んでいます。TotangoのCEOを務めるGuy Nirpaz氏はロシアによる侵攻が始まる前、従業員に対してイスラエルへ移住する機会を与えましたが、従業員はウクライナに残ることを選択したとのこと。Vlasov氏はウォール・ストリート・ジャーナルに対し、侵攻後に 国民総動員令によって18~60歳の男性市民が出国禁止 となる前から、「私はウクライナから離れようとは考えませんでした」と述べていたとのこと。 ロシアによる侵攻が行われる中で、Totangoはウクライナの従業員らがお互いにつながりを保てるよう、バーチャル会議を立ちあげているとのこと。バーチャル会議はウクライナに住む従業員らがつながり、情報を共有することを可能にすることが目的だそうです。Nirpaz氏はウォール・ストリート・ジャーナルに対し、「現時点で最も重要なことは、明らかに彼らの安全と幸福です。生産性やその他のことを期待しているわけではありません」と述べています。

・関連記事

ウクライナが重要インフラの保護やロシア軍へのスパイミッションに従事するハッカーを募集 - GIGAZINE



ウクライナの「IT軍」結成後にロシア政府機関など多くのサイトがダウン - GIGAZINE



「親ロシアの方針」を掲げたランサムウェア攻撃グループがウクライナ寄りのハッカーの攻撃を食らって内部チャットのログ1年分が流出 - GIGAZINE



ウクライナからリモートワークしている人に企業がどう対応するべきかについての論争が勃発 - GIGAZINE



「ロシアがウクライナのStarlink設備を特定して攻撃目標にできる」と専門家が警告、マスク氏も可能性が高いと認める - GIGAZINE



ウクライナのザポリージャ原発がロシア軍の攻撃を受け火災発生、「爆発すれば被害はチェルノブイリの10倍」と外相 - GIGAZINE



2022年03月04日 21時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.