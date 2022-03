2022年03月04日 11時17分 ネットサービス

Twitchが「有害な誤報のスーパースプレッダー」としてロシアのプロパガンダや新型コロナワクチンの陰謀論者を排除



ゲーム特化の実況配信プラットフォームであるTwitchが、有害な誤報を繰り返し拡散するユーザーをブロックするために、コミュニティガイドラインの「スパム、詐欺およびその他の悪意のある行為」というポリシーを改訂しました。



Twitchは今回のポリシー改訂について、「有害な虚偽の情報を広めることに専念している個人がTwitchを利用することを禁止するためのポリシー改訂であり、誤報を含むような発言をたった1回しただけでプラットフォームから排除されるということはありません」「一般的なユーザーや、ユーザーに愛されるストリーマーには影響を与えない可能性は高いと考えられます」と記しています。





Twitchは12人以上の研究者や専門家と協力して有害な誤報がオンライン上でどのように拡散されるのかを分析し、コミュニティ上のリスクを軽減するためのアプローチがTwitchでは効果的であることを確認したそうです。Twitchによると、「有害な誤報のスーパースプレッダー」と呼ばれる一部のアカウントがオンライン上で異常な量の誤報を拡散しているとのこと。そして、この「有害な誤報のスーパースプレッダー」で見られる3つの特徴を特定することに成功したとしています。



「有害な誤報のスーパースプレッダー」が持つ3つの特徴は以下の通り。



1:永続的に誤報をシェアする

2:シェアしている情報が多数反証されているにも関わらず広く拡散されている

3:有害な誤報の共有に専念している



そのため、Twitchは「スパム、詐欺およびその他の悪意のある行為」のポリシー改訂では、上記の3つの条件を満たすアカウントに対してのみ強制的なアカウント停止などの措置を取るとしています。誤報禁止となる情報の種類としては「新型コロナウイルスワクチンに関する虚偽の情報」「有害な健康に関する情報」「不正選挙に関わる情報」「市民または政治のプロセスの完全性を損なうような情報」「暴力を促進するような陰謀ネットワーク(具体的にはウクライナ侵攻に関する陰謀論を拡散するロシアのプロパガンダ)」などが該当します。



なお、一般ユーザーがTwitch上で有害な誤報を拡散しているアカウントを発見した場合は、「[email protected]」のメールアドレス宛に情報を提供することが可能です。





Twitchは「我々は常に、コミュニティまたはより広い業界の専門家の指導と傾向に従ってアプローチを進化させています。有害な誤報は今のところTwitch上でまん延していませんが、非常に急速に拡散される可能性があることを理解しており、Twitchのすべての安全ポリシーと同様に、潜在的な危害を抑制するためのアプローチが効果的であることを確認するために専門家との協議を続けます」と述べています。