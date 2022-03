器を埋め尽くす大量の肉をモリモリ食べられる大阪王将「肉だくルースーニラ玉天津飯」試食レビュー

・関連記事

植物由来でもカレーとの相性抜群なCoCo壱番屋の「大豆ミートのハンバーグ」をベジカレーにトッピングして食べてみた - GIGAZINE



ジューシーなフライドチキン×濃厚チーズソース×とろとろハチミツの禁断構成「ハニーチーズチキンバーガー」を実際に食べてみた - GIGAZINE



肉感満点のジューシーなパティとチーズの風味が絶妙にマッチしたバーガーキング「キング・イエティ超ワンパウンドビーフバーガー」を食べてみた - GIGAZINE



アボカドの味わいをたっぷり感じられる「アボカドシュリンプバーガー」&「アボカドチキンバーガー」をフレッシュネスバーガーで食べてきた - GIGAZINE



2022年03月04日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.