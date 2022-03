FacebookのGitHubリポジトリがロシアを応援する反米・反ウクライナのコメントのスパム攻撃を受ける

FacebookのMetaが運営しているユーザーインターフェイス用のJavaScriptライブラリ「 React 」のGitHubリポジトリがロシアを応援するメッセージのスパム攻撃を受けていると判明しました。メッセージは反米・反ウクライナ的な内容を英語や中国語で書いたものとなっています。 Don't bring politics to React · Issue #23402 · facebook/react · GitHub https://github.com/facebook/react/issues/23402 ReactのGitHubリポジトリに投稿されたコメントは大半は「オープンソースコードリポジトリは政治とは無関係の立場を貫くべき」という内容ですが、「 ラクシャサ の民は必ずやヨーロッパの偽善者どもやアメリカの強盗たちを殺すだろう」「Reactはナチスを支援していると聞きました」「米国が行った戦争は、何万人もの民間人を犠牲にしている。これがなぜ非難されない?」「ウクライナの戦争はアメリカが原因だ!」などといった英語や中国語のコメントがスパム的に投稿されているとのこと。 Reactがこの種のスパムの標的とされている理由は不明ですが、Reactの公式ページ上部に「ウクライナへの人道的支援に協力しましょう」という、Facebookで行われているウクライナへの募金キャンペーンへの リンク が追加されたことが一因となった可能性があります。 React – A JavaScript library for building user interfaces https://reactjs.org/

2022年03月04日

