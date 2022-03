ウクライナ・ロシア・NATO・アメリカの軍事費の実質的な差はどれぐらいなのか？

・関連記事

GitHubがロシアからのアクセスを遮断する要求を拒否、「GitHubのビジョンはどこに住んでいるかに関係なく全開発者のホームになること」と回答 - GIGAZINE



ロシアのウクライナ侵攻に対して中立的な姿勢を示す声明をロシアのセキュリティ企業「カスペルスキー」CEOが発表 - GIGAZINE



Redditがロシア関連のサブレディット「r/Russia」「r/RussiaPolitics」を隔離、さらに悪意のあるモデレーターから管理権限をはく奪 - GIGAZINE



ウクライナの「どこで何が起きているか」の最新情報をソース付きでマップにした「Ukraine Interactive map」 - GIGAZINE



核戦争用に作られた「ドゥームズデイ・プレーン」がロシアの核兵器使用に備えて訓練を開始 - GIGAZINE



2022年03月03日 06時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.