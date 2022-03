2022年03月03日 10時13分 ネットサービス

Epic Gamesが音楽プラットフォームのBandcampを買収

by Sergey Galyonkin



2022年3月3日、バトルロイヤルゲーム「フォートナイト」を展開するEpic Gamesが、独立系ミュージシャンを対象としたオンライン音楽プラットフォーム「Bandcamp」を買収したことを発表しました。



Bandcamp Joining Epic Games to Support Fair, Open Platforms for Artists and Fans - Epic Games

https://www.epicgames.com/site/en-US/news/bandcamp-joining-epic-games-to-support-fair-open-platforms-for-artists-and-fans



Epic Games Acquires Bandcamp as 'Fortnite' Maker Expands Into Music - Variety

https://variety.com/2022/digital/news/epic-games-acquires-bandcamp-1235194180/



Bandcampはアーティストが無料から価格設定を行えるオープンな音楽配信プラットフォームです。音楽のアップロードは無料で売上の還元率は平均82%と高く、これまでに総額8.9億ドル(約103億円)をアーティストに還元してきたとのこと。



Epic GamesはBandcamp買収について「クリエイターが苦労して稼いだお金の大部分を維持できるようにする、最もアーティストに優しいプラットフォームを構築するという使命を共有している」「Bandcampは、コンテンツ、テクノロジー、ゲーム、アート、音楽などのクリエイターマーケットプレイスエコシステムを構築するというEpicのビジョンにおいて重要な役割を果たす」と説明しました。





Epic Gamesの傘下となったBandcampですが、引き続き運営はBandcampチームによって行われ、音楽配信プラットフォームとしての立場も変化しないとのこと。



BandcampのCEO兼共同創設者であるイーサン・ダイアモンド氏は「Bandcampのミッションは、アーティストがファンから直接支援を受けられるようなコミュニティを促進し、音楽の癒やしの力を拡散することです」と話し、「音楽の未来が公平で包括的なコミュニティの構築にかかっているという共通の意志を持つパートナーを見つけました。Epic Gamesチームと協力して、私たちの使命の実現を促進し、より多くのクリエイターに公平でオープンな方法で力を与えるという共通の目標を追求できることをうれしく思います」と述べました。



BandcampはEpic Gamesと協力して国際的に拡大し、ページの構築や支払いシステム、検索機能などの開発に力を入れているとのこと。ダイアモンド氏によるとBandcampはこれまでにいくつかの企業から買収を持ちかけられていたのですが、価値観や使命と合致しないために断ってきたとのこと。ダイアモンド氏は「Epic Gamesはすべての項目が合致しました」と述べています。