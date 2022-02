具材をカットして煮込むだけで満足感高めなボルシチやスンドゥブ風スープが作れる「StewP［シチュープ］」試食レビュー

・関連記事

スープ料理を手軽にさくっと作れるハウス食品の「StewP(シチュープ)」でビスク風スープと参鶏湯風スープを作ってみた - GIGAZINE



エビとレモングラスの香りと唐辛子の辛みで食卓にひと味違う風味をもたらす「楽園のサテトム」試食レビュー - GIGAZINE



「食べログ百名店」選出の人気カレー屋監修「選ばれし人気店 濃厚ビーフカレー」はフルーティーな香りと濃厚なうま味が口いっぱいに広がる - GIGAZINE



電子レンジで温めるだけで名店レベルの本格カレーを楽しめるハウス食品の「JAPAN MENU AWARD」シリーズ3種を食べてみた - GIGAZINE



初心者でも簡単に超本格スパイスカレーが作れるGABAN「カレーパウダー」を使ってカレーやスパイス料理を作ってみた - GIGAZINE

2022年02月28日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.