Pornhubの元モデレーターが「ポルノサイトの実態と失敗」について語る

・関連記事

アダルトサイトに「出演者の同意確認」を義務づける法案が提出される、セックスワーカーに悪影響が及ぶ懸念も - GIGAZINE



Pornhubがユーザーの本人認証を徹底するため「オンライン本人確認システム」を導入 - GIGAZINE



「ポルノの直売所」とまで呼ばれたSNS「OnlyFans」が性的コンテンツの規制に踏み切る、「Pornhub事件」の再来か - GIGAZINE



世界最大のポルノサイト「Pornhub」が未承認ユーザーのアップロードを禁止&ダウンロード機能も停止すると発表 - GIGAZINE



Pornhubが1000万本以上のムービーを削除、違法コンテンツ排除のため未承認ユーザーはアップロード禁止に - GIGAZINE



アダルトムービー世界最大手「Pornhub」への決済をMastercardとVisaが停止、児童の性的虐待コンテンツ疑惑で - GIGAZINE



インターネット上のコンテンツを監視・削除するモデレーターは「最悪の仕事」 - GIGAZINE



PornhubやRedTubeなど人気ポルノサイトを運営する企業の正体とは? - GIGAZINE



コメントを削除するモデレーターが「何を削除すべきか?」に関する研究結果が公開 - GIGAZINE



2022年02月25日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.