「ロシアがウクライナ侵攻のために衛星を攻撃する可能性がある」とアメリカ国家偵察局の長官が警告

アメリカ国家偵察局 (NRO)のクリストファー・スコールズ長官が、「ロシアがウクライナ侵攻のために衛星を標的として通信やGPSを妨害する攻撃を仕掛けてくる可能性がある」と警告しました。 NRO warns satellite operators of possible Russian attacks - SpaceNews https://spacenews.com/nro-chief-warns-satellite-operators-to-secure-their-systems-as-ukraine-crisis-unfolds/

・関連記事

ウクライナ政府サイトにDDoS攻撃、さらに数百台のウクライナのマシンにデータ削除を行う新しいマルウェアを発見 - GIGAZINE



ロシアのウクライナ侵攻はチップ不足を悪化させる可能性あり、チップ製造レーザーに不可欠な半導体グレードのネオンの90%以上を供給しているため - GIGAZINE



Twitterがロシアのウクライナ侵攻の写真や動画を伝えるアカウントを次々と停止 - GIGAZINE



ウクライナ侵攻に対する経済制裁をロシアは仮想通貨で軽減可能、デジタルルーブルやランサムウェア攻撃による略奪など - GIGAZINE



2022年02月25日 13時00分00秒 in セキュリティ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.