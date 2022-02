電子レンジだけでほろほろ豚肉の本格台湾料理が楽しめるハウスの「レトルト ごちレピライス ＜魯肉飯＞」と「レトルト ごちレピライス ＜タコライス＞」を食べてみた

・関連記事

日本人向けに魔改造されたタイの名物料理が一瞬で作れるハウスの「ごちレピライス ガパオソース」試食レビュー - GIGAZINE



おうちで爆速&手間なしで台湾料理「ルーローファン」を食べられる「ルーローファンふりかけ」試食レビュー - GIGAZINE



ガツンとくるニンニクとバターのコクが食欲をそそりまくるファミマの「ガーリックバターチキンまん」試食レビュー - GIGAZINE



「食べログ百名店」選出の人気カレー屋監修「選ばれし人気店 濃厚ビーフカレー」はフルーティーな香りと濃厚なうま味が口いっぱいに広がる - GIGAZINE



ジューシーなフライドチキン×濃厚チーズソース×とろとろハチミツの禁断構成「ハニーチーズチキンバーガー」を実際に食べてみた - GIGAZINE



電子レンジでチンしているのに冷たい驚異の冷凍食品「ニチレイ 冷やし中華」を実際に食べてみた - GIGAZINE



肉感満点のジューシーなパティとチーズの風味が絶妙にマッチしたバーガーキング「キング・イエティ超ワンパウンドビーフバーガー」を食べてみた - GIGAZINE

2022年02月25日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.