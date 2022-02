2022年02月22日 19時00分 サイエンス

宇宙に滞在した宇宙飛行士の脳は「再配線」されていることが判明



宇宙の無重力状態にさらされる宇宙飛行士は、筋力や骨の強度の低下、宇宙貧血などさまざまな変化を経験します。最近の研究報告により、宇宙環境は体だけでなく脳にも未知の影響を与えることが分かりました。



Frontiers | Brain Connectometry Changes in Space Travelers After Long-Duration Spaceflight | Frontiers in Neural Circuits

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncir.2022.815838/full



Brains of cosmonauts get ‘rewired’ to adapt to long-term space missions, study finds – Science & research news | Frontiers

https://blog.frontiersin.org/2022/02/18/brains-of-cosmonauts-get-rewired-to-adapt-to-long-term-space-missions-study-finds/



Signs of 'Significant' Brain Rewiring Have Been Found in Space Travelers

https://www.sciencealert.com/the-brains-of-space-travelers-get-rewired-to-adapt-to-their-new-environments



宇宙旅行が身近なものになるにつれて、宇宙という極端な環境が健康にもたらす影響が問題となってきます。そこで、ベルギー・アントワープ大学のフロリス・ウィッツ氏らの研究チームは、宇宙飛行士の脳をMRIでスキャンして、宇宙に行く前後の変化を調べる研究を行いました。





研究には12人の男性宇宙飛行士が参加。研究チームが、平均して172日間宇宙で過ごした宇宙飛行士らの脳をスキャンしたところ、脳の運動野の神経接続に変化があったことが判明しました。この領域は、感覚や運動機能に関するものであることから、研究チームは「宇宙飛行士の脳に見られた変化は、宇宙飛行士が微小重力環境での生活に適応することと何らかの関係があるのではないか」と推測しているとのことです。



宇宙飛行士の脳で発生した変化の中には、地球に帰還してから元通りになったものもありましたが、地上に戻ってから7カ月経過した後でも変化したままだったものもありました。



これについて、論文の筆頭著者であるアメリカ・ドレクセル大学のアンドレイ・ドローシン氏は「私たちは、脳の運動野の神経接続に変化があったことを発見しました。運動野は、運動の指令が出される脳の中枢です。無重力状態では、宇宙飛行士は地上と大きく異なる運動方法を使わなければなりません。私たちの研究は、いわば彼らの脳が再配線されたことを示しています」とコメントしました。





脳の神経接続が変化すること自体は、珍しいことではありません。例えば、人が新しい知識やスキルを習得した際にも、ニューロンのネットワークの配線が変化するとこと。また、今回見られた脳の変化のメカニズムや具体的な影響といった詳細も、記事作成時点では分かっていません。



しかし、ウィッツ氏は「今回の発見は、パズルの新たなピースを与えてくれました。この研究は非常に先駆的なものであるため、パズルの全容はまだ見えていませんが、宇宙旅行者の脳で何か起きるのかについての全体的な理解に貢献するものです。今後も、宇宙飛行によって引き起こされる脳の変化をさまざまな視点と手法で調べることが極めで重要です」と述べて、今回の研究の意義を強調しました。



また、今回の研究結果を取り上げた学術出版社のFrontiers Mediaは「宇宙飛行士は筋肉や骨が弱るので、1日2時間以上の運動をするなどの対策が講じられています。今後の研究によって、脳にも対策が必要であることが判明するかもしれません」と指摘しました。