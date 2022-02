電子レンジでチンしているのに冷たい驚異の冷凍食品「ニチレイ 冷やし中華」を実際に食べてみた

・関連記事

水と豆腐を入れてレンジでチンすればOKな「カップ de クッキング 麻婆豆腐の素」を使ってみた - GIGAZINE



鶏肉と玉ねぎを用意するだけで外食レベルのスパイスカレーが手軽に作れるハウス食品の「スパイスカレーの匠 チキンカレー」を作ってみた - GIGAZINE



どん兵衛のあっさり感が維持されつつにんにくと味噌の香り際立つ「日清のスタミナどん兵衛 豚ニンニク味噌うどん」試食レビュー - GIGAZINE



刻みにんにく&後入れにんにくオイルでガツンと濃厚な日清食品の「カップヌードル にんにく豚骨」試食レビュー - GIGAZINE



2022年02月21日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.