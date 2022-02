総額12兆5000億円以上の隠し財産が明らかになった世界中の政治家や犯罪者が悪用したスイス銀行の口座リストがリークされる

スイスの大手プライベートバンクである クレディ・スイス から大規模な情報流出があり、麻薬密売やマネーロンダリング、汚職などさまざまな犯罪に関与する顧客情報と合計1000億スイスフラン(約12兆5000億円)の隠し財産が明らかになったと報じられています。 Suisse Secrets: Schweizer Geheimnisse - SZ.de https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/suisse-secrets-schweizer-geheimnisse-e155615/?reduced=true Revealed: Credit Suisse leak unmasks criminals, fraudsters and corrupt politicians | Credit Suisse | The Guardian https://www.theguardian.com/news/2022/feb/20/credit-suisse-secrets-leak-unmasks-criminals-fraudsters-corrupt-politicians クレディ・スイスは世界最大規模の金融企業で、絶対的な機密保持が特色のプライベートバンクを提供する「 スイス銀行 」の1つです。クレディ・スイスの運用資産は1兆6000億スイスフラン(約200兆円)で、 UBS に次ぐ規模で、創業150年を超える老舗銀行の1つです。ただし、近年は業績が悪化しており、2021年第4四半期の決算では前年同期27億スイスフラン(約3370億円)の黒字から20億スイスフラン(約2500億円)の赤字に転落したことが報じられました。 クレディ・スイス、第4四半期は22億ドルの赤字 通期も赤字転落 | Reuters https://jp.reuters.com/article/credit-suisse-gp-results-idJPKBN2KF0MQ さらに社内調査で、クレディ・スイスのCEOに2021年4月に就任したばかりのアントニオ・オルタ=オソリオ氏が、スイスで定められた新型コロナウイルス感染症の感染予防規則に2度違反していたと判明し、就任からわずか9カ月でCEOを退任するという 騒動 も起こっていました。 今回の漏えいは匿名の内部告発者からドイツの日刊紙・SüddeutscheZeitungへのリークに端を発するもので、The GuardianやNew York Timesなどと協力して内容が評価されました。 リークの中身は1万8000アカウント以上の口座リストで、顧客3万人と関連しているとのこと。それぞれの口座には平均して750万スイスフラン(約9億4000万円)入っており、約200アカウントの口座には1億スイスフラン(約125億円)以上が入っていました。リストに挙がっている口座で古いものは1940年代に開設されており、2000年以降は全体の3分の2が利用可能な状態で、記事作成時点でも一部が利用可能な状態だそうです。

2022年02月21日 14時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

