2022年02月21日 12時35分 メモ

Amazonの告発によって1億円以上の資金を没収されてしまった家族が法制度の撤廃を訴える



アメリカには法執行機関が有罪判決の必要なく資産を没収できる「Civil forfeiture(民事没収)」と呼ばれる制度が存在していますが、この制度が「無罪の人物が不当に金銭を没収される」という事態を引き起こしているとして撤廃を求める動きも起こっています。新たにAmazonから告発されて89万2000ドル(約1億円)以上を民事没収された人物がその経験を語り、民事没収制度の撤廃を求めています。



The United States of Amazon: The Day Amazon Sent the FBI to Take My Family’s Bank Accounts | by Amy Nelson | Feb, 2022 | Medium

https://medium.com/@amy_riveter/b5172b4ddda3





今回、民事没収制度の撤廃を求めているのは働く女性向けオンラインコミュニティ「The Riveter」の創設者であるエイミー・ネルソン氏です。エイミー・ネルソン氏が巻き込まれた事件の概要は以下の通り。



事件の発端はエイミー・ネルソン氏の夫であるカール・ネルソン氏がAmazonに贈収賄の疑いをかけられたことにあります。2017年に当時Amazonの従業員であったカール・ネルソン氏はAmazon Web Services(AWS)の拠点となる不動産の取引に携わっていましたが、Amazonはこの取引の中でカール・ネルソン氏と同僚が数百万ドル(数億円)の賄賂を受け取っていたとして司法当局に(PDFファイル)告発し、司法当局は民事没収の制度を用いてカール・ネルソン氏の資産を没収しました。



この時、Amazonは民事没収の対象としてカール・ネルソン氏に支払われた賄賂の金額以外に、カール・ネルソン氏が過去に関わっていた不動産取引による収入も指定。さらに、エイミー・ネルソン氏がThe Riveterの運営によって得た収入も没収対象に指定し、法執行機関によってネルソン家から合計89万2000ドル以上が没収されました。



エイミー・ネルソン氏はAmazonによる告発内容の開示を法執行機関に求めましたが、告発内容を確認することはできませんでした。また、エイミー・ネルソン氏によると、法執行機関は過去にAmazonの主張を受けて53の企業・投資家・法律事務所・個人から合計数百万ドル以上の資産を没収しており、複数の中小企業が閉鎖に追い込まれ、50人以上が職を失ったとのこと。ネルソン家も訴訟費用を捻出するために家と自動車を売却するなど大きな経済的損失を被っています。また、エイミー・ネルソン氏は借家を借りる際に民事没収について知っていた貸主から1年分の家賃前払いを求められた経験を挙げて「この事件は、ネルソン家が積み上げてきた信頼を喪失させました」と影響の大きさを強調しています。





エイミー・ネルソン氏はネルソン家の信頼を失墜させた民事没収制度について「民事没収は、当初は関税に違反した船や貨物の没収に使われていましたが、近年では有罪判決はおろか起訴すら必要なく財産を没収する方法として使われています。過去20年間で、アメリカでは688億ドル(約7兆9100億円)以上が民事没収されていますが、民事没収が適用された対象は有色人種・移民・低所得者に偏っているとする統計が存在しており、不均衡な状態にあると言えます。また、民事没収は法執行機関の資金源となるため、法執行機関には積極的に民事没収を行う動機が存在します」と述べ、民事没収が当初の目的から外れて執行されている現状を訴えています。



また、エイミー・ネルソン氏は民事没収の問題点として「民事没収の対象となった個人は、訴訟にかかる金額の高さゆえに有罪であるか否かにかかわらず没収に応じる傾向にある」という点を挙げ、民事没収制度がアメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条で規定されている適正手続の保障に反していると主張しています。



ネルソン家が没収された資金は、2022年2月に突然返却されました。しかし、エイミー・ネルソン氏は「法執行機関は、私たちのお金を突然返しました。裁判もなく、謝罪もなく、たいした議論もなく、ただ返されました。私たちはAmazonの告発内容を見ることができず、そもそも当局がそれを受け入れた理由を知ることすら不可能でした。私たちは事件が終わったことに感謝して先に進むべきでしょう。しかし、私たちが無一文になる前の生活を取り戻すことはできません。もし私たちの憲法が今でも意味を持つのならば、私たちは民事没収を終わらせなければなりません」と述べ、民事没収制度の撤廃を求めています。



なお、ネルソン家とAmazonの訴訟は続いており、エイミー・ネルソン氏は以下のリンク先で訴訟費用の寄付を募っています。この寄付募集は大きな注目を集めており、記事作成時点では367人から合計6万8876ドル(約792万円)が寄せられています。



Fundraiser by Amy Nelson : The Nelsons Need Your Help

https://www.gofundme.com/f/the-nelsons-need-your-help