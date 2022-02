簡単操作でカッコイイMVを作成できる無料ウェブアプリ「Reaktr」を使ってみた

次に「Select an image or video file」をクリックして……

音楽をYouTubeなどで公開する際は、静止画よりもカッコイイムービーと共に音楽を流した方が見栄えが良いのは明らかですが、音楽もムービーも自作できるという超絶優秀なスキルを持った人がほんの一握りであることは明らか。 松浦悠磨 氏が開発した「 Reaktr 」を使えば簡単な操作でカッコイイMVを作れるとのことだったので、実際にMVを作る手順を確認してみました。 Reaktr | Generate audio-reactive video on browser. https://reaktr.vercel.app/ 上記のリンクからReaktrにアクセスすると、サンプルミュージックとサンプルムービーが登録されているので、自分の音楽を登録するために「Seasar an audio file」をクリックして……

2022年02月19日 19時30分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, 動画, Posted by log1o_hf

