Nintendo Switch版キングダムハーツのプレイは悪夢だと海外メディアが痛烈批判

「常にインターネット接続する必要がある」「スリープ状態にするとゲームがクラッシュする恐れがある」という2点があるため、外出時などのゲームプレイに最適なNintendo Switchでのプレイに「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud」は向いていないとギリアム氏。 「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud」は最良のセットアップ(専用ドックに置いて有線接続でプレイ)でもある程度のラグやフレームレートの低下を感じざるを得ないため、さまざまなプラットフォームに対応してきたキングダム ハーツシリーズをわざわざNintendo Switchでプレイする理由はないとしており、Nintendo Switchでキングダム ハーツシリーズのプレイを検討しているユーザーに向けて「ちょっと待ってください!」と語りかけています。

特にクラウド版キングダム ハーツは特に古いプラットフォーム向けに作成されたタイトルほどパフォーマンスが優れていないそうです。また、クラウド版をプレイするにはインターネット接続環境が必要であるという点も面倒なポイントだそうで、Nintendo Switchをスリープ状態にするたびにインターネットに再接続する必要があり、このちょっとした手間が億劫に感じられる模様。また、スリープ状態でしばらくNintendo Switchを放置しておくと、ゲームが完全にクラッシュしてしまうそうで、収録タイトルのほとんどに自動セーブ機能がない「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud」ではかなりの頭痛の種になるとのこと。 Polygonの記者であるライアン・ギリアム氏は「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud」の収録タイトルのうち、「キングダム ハーツ ファイナル ミックス」「キングダム ハーツII ファイナル ミックス+」「キングダム ハーツ バース バイ スリープ ファイナル ミックス」「キングダム ハーツIII+Re Mind(DLC)」の4タイトルをプレイし、プレイを快適にするためにさまざまな設定を試したそうです。 「キングダム ハーツ ファイナル ミックス」はNintendo Switchを専用ドックに置いたままWi-Fi接続でプレイしたそうですが、遅延やフレームレートの低下によりゲーム画面が「ひどく醜いもの」となったそうで、「特定の場所ではほとんどプレイできないと感じるほどだった」と記しています。そのため、ストーリーの最初に訪れるトラヴァースタウンに到着した時点でゲームを止めてしまったとギリアム氏。 続いて、ギリアム氏はNintendo Switch(有機ELモデル)を専用ドックに取り付け有線接続で「キングダム ハーツII ファイナル ミックス+」をプレイ。これによりラグはましになったそうですが、「それでもスムーズなゲーム体験というにはほど遠い出来」だったそうです。ゲームのフレームレートは30fpsを下回り続け、安定することはめったになかったため、主人公・ロクサスの動きはひどく鈍間に感じられたそう。 「キングダム ハーツ バース バイ スリープ ファイナル ミックス」と「キングダム ハーツIII+Re Mind(DLC)」はNintendo Switchの携帯モードでプレイしたそうですが、どちらもやはり遅延やフレームレートの低下が顕著で、Wi-Fi接続ではどれだけ高速なルーターを使用していて、ルーターの側でプレイしていても、ゲームの遅延を常に感じることとなった模様。

2022年02月18日

