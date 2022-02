手取り時給わずか170円のモデレーターが劣悪な労働環境でアフリカのFacebookコンテンツをチェックしている

Facebook under fire for poor treatment of African content moderators | TechCabal https://techcabal.com/2022/02/14/facebook-fire-for-poor-treatment-of-african-content-moderators/ ケニアの首都・ナイロビ郊外のオフィスビルでは、アフリカ各地から集められた約200人の若者たちがFacebookのコンテンツモデレーターとして勤務しています。これらの若者はFacebookから直接雇用されているわけではなく、アメリカ・カリフォルニア州に本社を置く Sama という下請け企業に雇用されています。Samaは「倫理的なAIをアウトソーシングする」と自らを宣伝しており、平均所得が低い国家を中心に機械学習アルゴリズムのデータ提供や検証などを行っているとのこと。 Samaは2019年初頭からサハラ以南のアフリカ大陸におけるFacebookコンテンツモデレーションを請け負っており、アフリカ諸国から集められた少なくとも11の言語を話す従業員を雇用しています。ケニアのモデレーターが監視するコンテンツの中には、 内戦が激化しているエチオピア など暴力や憎悪が巻き起こっている地域で投稿されたものも含まれており、モデレーターたちの負担は大きなものとなっています。 ところが、Facebookにとって重要な役割を果たしているケニアのモデレーターたちは、仕事に関するストレスに加え、非常に低い賃金や労働運動の抑圧といった問題にも悩まされているそうです。Timeは12人以上のSamaの従業員や元従業員に対するインタビューを実施したほか、電子メールや給与明細といった文書を基にして、アフリカのモデレーターが置かれている状況についてまとめました。 あるモデレーターはTimeに対し、「私たちの仕事は一種の精神的拷問です。私はその日暮らしをしており、貯金することはできません。時々、退職したいと感じることもありますが、自分自身に『私の赤ちゃんは何を食べるの?』と自問してしまうのです」と話しています。Timeによると、2人の従業員はうつ病やPTSDなどの精神疾患だと診断された後に退職したほか、複数の元従業員は金銭的な問題で精神疾患の診断は受けられていないものの、メンタルヘルスの問題で退職したとのこと。

2022年02月15日 12時23分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by log1h_ik

