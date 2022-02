「PlayStation VR2」はVRヘッドセット特有の「ゴッドレイ」問題を解決している可能性が取得特許から明らかに

ソニーが取得した特許から、PS5向けの新型VRヘッドセットの「 PlayStation VR2 」では、VRで発生する「ゴッドレイ」問題が解決されている可能性が浮上しています。 Sony patent could solve the “god ray” problem in PSVR2 | Ars Technica https://arstechnica.com/gaming/2022/02/sony-has-patented-a-method-to-fix-god-rays-in-vr-headsets-like-psvr2/ VRヘッドセットでは「ゴッドレイ」と呼ばれるハイコントラスト時に光のラインが発生するケースがあります。これはいわゆる レンズフレア のような現象です。しかし、ソニーが取得した特許から、「PlayStation VR2ではゴッドレイ問題が解決されている可能性がある」と海外メディアのArs Technicaが報じています。 通常のレンズは表面が湾曲しており一定の厚みがあります。その厚みを減らすべく作られたのが フレネルレンズ です。フレネルレンズは通常のレンズよりもはるかに焦点距離が短く、本体は薄くて軽いため、VRヘッドセットに最適なレンズとされています。しかし、レンズ表面の凹凸の縁部分に当たった光が横方向に折れ曲がるケースがあり、これが目に当たるとゴッドレイ問題を引き起こします。

2022年02月09日 14時00分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

