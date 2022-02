最適な賭け金がどれぐらいなのか「ケリー基準」を試せるシミュレーター

金融業界、そしてギャンブル業界で知られる考え方の1つが、期待されるリターンを最大化するにあたってどれぐらいのリスクを取れるのかを計算する「 ケリー基準 」です。実際にこれがどういうことなのか、エンジニアのポール・バトラー氏が作ったシミュレーターで体感することができます。 The Kelly criterion: How to size bets https://explore.paulbutler.org/bet/

2022年02月09日 21時30分00秒

