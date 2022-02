2022年02月09日 10時17分 メモ

AppleがiPhoneを追加装置なしで非接触型決済処理端末にできる「Tap to Pay on iPhone」を発表



2022年2月8日、AppleがiPhoneに「Tap to Pay on iPhone」を導入する計画を発表しました。この機能によりiPhoneが決済処理端末として働き、iPhoneだけでApple Payや非接触型決済クレジットカードなどを受け入れられるようになります。



Apple unveils contactless payments via Tap to Pay on iPhone - Apple

https://www.apple.com/newsroom/2022/02/apple-unveils-contactless-payments-via-tap-to-pay-on-iphone/



Tap to Pay on iPhoneが利用可能になると、企業はiPhone XS以降のデバイスで専用のアプリを使用することで非接触型決済を受け入れられるようになります。非接触型決済で支払おうとする顧客は、自分のiPhoneやクレジットカードなどを企業のiPhoneにかざすだけで、NFCを介して決済を行えます。





Tap to Pay on iPhoneはAmerican Express、Discover、Mastercard、Visaなどの主要な決済ネットワークの非接触型クレジットカードとデビットカード、およびその他のデジタルウォレットで利用できるとのこと。顧客の支払いデータはApple Payと同様のテクノロジーによって暗号化・保護され、Appleに購入履歴などを把握されることはないとのこと。



Tap to Pay on iPhoneに最初に対応するのはオンライン決済サービスのStripe。2022年春、アメリカで提供が開始される予定で、Stripeは企業向けのクローズドベータプログラムを開始しています。Stripeに続き、アメリカ国内のApple Storeも2022年後半にTap to Pay on iPhoneに対応する予定です。そのほかの企業に向けては今後ベータ版のSDKが配布され、活用できるようになります。





Appleは「決済およびコマース業界全体の主要な決済プラットフォームおよびアプリ開発者と緊密に連携して、アメリカ国内の数百万の加盟店にiPhoneでTap to Pay on iPhoneを提供します。顧客に提供する決済手段を補完および強化して、ビジネスの運営と成長を支援します」と述べました。