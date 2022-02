2022年02月08日 11時40分 映画

「マトリックス レザレクションズ」を配信したことでワーナーが訴えられる



2021年に公開された映画「マトリックス レザレクションズ」を映像配信サービス「HBO Max」で配信したことを理由に、映画の共同製作会社ヴィレッジ・ロードショーがワーナーを訴える事態になっています。



ヴィレッジ・ロードショーは1997年からワーナーと組み、過去25年間で91作品を送り出してきました。その中でも映画『マトリックス』シリーズは、1999年から2003年にかけて公開された3部作で20億ドル(約2300億円)を稼ぎ出した、「最も成功したシリーズ」の1つに数えられています。



この間、ヴィレッジ・ロードショーは制作・配給のためワーナーに45億ドル(約5200億円)を支払って、すべての作品の知的財産権をワーナーと共同所有し、各映画の著作権者に「共同所有者」として記載されています。25年の長きにわたり、一度の訴訟もなく深く関係を築いてきた事例はエンタメ業界でも異例のものだとのこと。





訴状によると、ヴィレッジ・ロードショーの所有する著作権は、「ハリウッドで最も求められる権利」である「成功した映画とフランチャイズの派生的権利を共同制作・投資・所有する永続的な権利と、著作権共同所有者から誠実な会計を受ける権利」だとのこと。これにより、ワーナーは映画の著作権から得るすべての収益について、ヴィレッジ・ロードショーに説明する受託者責任を負っています。



また、当事者間の契約により、ワーナーは映画のマーケティング計画を示し、「業界標準と一致」し、かつ「映画業界の慣習的商業慣行と一致」した方法で配給することが義務づけられており、「非関連会社が関与する独立企業間契約よりも不利ではない」ことを示さない限り、関連会社と契約することができないことも明示的に同意しているとのこと。





ところが、『マトリックス レザレクションズ』において、ワーナーは自社傘下であるHBO Maxでの配信により、ヴィレッジ・ロードショーが得られるはずだった興行収入や補助的収入を減少させた上に、収益について説明することを拒否しているとヴィレッジ・ロードショーは主張しています。



訴状によれば、ワーナーは自社の収益を最大化するこの試みを「プロジェクト・ポップコーン」と呼んでいたとのこと。



『マトリックス レザレクションズ』の全米公開は当初2022年の予定でしたが、HBO Maxでの同時配信によって2021年の年末にHBO Maxに加入する「波」を作るため、2021年12月17日(金)公開へと前倒しされたそうです。



ワーナーによれば、ヴィレッジ・ロードショーとの間で調停の試みがあったとのことで、ニュースサイトのThe Vergeに対して「調停に参加するという契約上の約束を回避するための、ヴィレッジ・ロードショーによる軽薄な試みです。我々はこの訴えが、ワーナーに有利に解決されることを確信しています」と述べたとのこと。



映画の劇場公開とネット配信を同時に行うことで興行収入が減少する件については、映画「ブラック・ウィドウ」を巡って出演者でありプロデューサーでもあるスカーレット・ヨハンソンさんがディズニーを訴えた事例があります。なお、この件は後日、和解が成立していますが、条件は公表されていません。



