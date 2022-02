「マインクラフト内にロシア当局のビルを作って爆破したい」という冗談を言った14歳の少年に懲役9年の求刑

・関連記事

放射性物質を使ってのスパイ暗殺疑惑と事件の背景とは - GIGAZINE



毒殺されかけたプーチン大統領の政敵が「パンツに毒を仕込んだ」というスパイの自白を得ることに成功 - GIGAZINE



ハニートラップを使って「アメリカに対する陰謀を企てた」としてロシア人女性が逮捕される - GIGAZINE



サイバー攻撃レポートで明らかになったロシアのサイバー攻撃体制とは? - GIGAZINE



ロボット「スノーボット」として帰国を果たしたエドワード・スノーデン氏の現在は? - GIGAZINE



2022年02月07日 12時02分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.