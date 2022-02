クルミのザクザク食感とイチゴのさわやかな酸味がチョコの甘さを際立たせるキルフェボンの「“紅ほっぺ”とクルミクランブルのタルト 〜チョコレート風味〜」はカルダモンの香りがポイント

・関連記事

GODIVAのショコラティエが監修したピンクでハートなシロノワール「GODIVA シロノワール きゅんハート」試食レビュー - GIGAZINE



チーズ香るこんがりソースやしっとり食感のクッキー生地でタルトを完全再現したハーゲンダッツ「焦がしチーズタルト」試食レビュー - GIGAZINE



ケーキなのに片手で持って「ながら食べ」ができるファミマの「アイス!?なケーキバー」試食レビュー - GIGAZINE



福岡名産のあまおうを丸ごと凍らせてゴリゴリ削ったあまおう100%のかき氷「あまごり」を食べてきました - GIGAZINE



2022年02月04日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.