2022年02月04日 09時00分 お知らせ

2022年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2022年3月31日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、2021年冬プレゼント企画の第一当選者、第二当選者の方へのプレゼント発送が完了しました。現在、第三当選者の方からの発送先回答を受付中ですので、プレゼント企画に応募した方は、GIGAZINE編集部からプレゼント当選メールが届いていないか、受信メールボックスと迷惑メールフォルダの確認をお願いします。



GIGAZINE年末年始プレゼント大放出企画「アンケートに答えて、まとめて全部持っていってください！」 - GIGAZINE





お知らせその2、2月14日はバレンタインデーです。GIGAZINEにはバレンタインデーだからといってチョコがもらえるような予定は何もないため編集部が悲しみに包まれそうです。それはあまりにも悲しすぎる……ということで、GIGAZINE編集部の欲しいものリストに各種チョコレート類を追加しました。編集部員がバレンタインデーもメンタルを崩さず元気に記事を書けるように、チョコレートやら支援物資やらを送っていただけるととてもありがたいです。



GIGAZINE編集部の欲しいものリスト

https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T



お知らせその3、GIGAZINEで連載中の無料フルカラーマンガ「とにかくイジメたい朝比奈さん」の第5話、第6話を更新しました。まだチェックしていない人は以下からどうぞ。



【無料マンガ】とにかくイジメたい朝日奈さん 第5話「昼食ぼっちは嫌」 - GIGAZINE





【無料マンガ】とにかくイジメたい朝日奈さん 第6話「もう一人のお嬢様」 - GIGAZINE





「5話どころかまだ全然読んでいないよ～」という人は、1話から最新話まで全て無料で読めるようになっているので、まずは以下からどうぞ。



【無料マンガ】とにかくイジメたい朝日奈さん 第1話「今日も私はイジメられてます」 - GIGAZINE





というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2022年1月

アクセスリクエスト数：2億8703万

ページビュー：5000万(467万増)

ユニークユーザー数：2378 2211万(167万増)

転送量：22.156TB

※Cloudflareによる計測結果です。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約19.435TB。PHPやHTMLなどと広告配信が約2.721TB。



また、2022年1月に作成した記事数は551本。



次に、2022年1月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：大企業は無償利用せず金銭的支援を行えと警告したのに改めないので作者がついに激怒、毎週2000万回以上ダウンロードされるcolors.jsとfaker.jsを破壊し使用不能に





2位：「1年以上前に仕事を全自動化したが誰にも話していない」という告白が話題に





3位：Nintendo Switchをゲットしたらプレイすべき9つのゲーム





4位：「ネコの脳は小さくなってきている」と研究で明らかに





5位：PCではもう「Ultra HD Blu-ray」を再生できなくなる、いったいなぜ？





6位：チートを疑われるほどの爆速タイピングを可能とするキーボード「CharaChorder」とは？





7位：温暖化で海面上昇するとどこが水没するか一発で分かる地図「Flood Maps」レビュー、未来の日本の海岸線はどうなっているのか？





8位：ついにグラフィックボードの価格が下落に転じる





9位：中国のネットショップで買った中国製マシンにマルウェアがプリインストールされていたとの報告、制御ソフトのスキャンだけでは発見できない巧妙さ





10位：仮想通貨マイニング禁止でマイニング用機材の投げ売り騒動が発生





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



1位：Chrome：45.75％（0.71％減）

2位：Safari：36.17％（0.24％減）

3位：Safari (in-app)：6.48％（1.05％増）

4位：Edge：3.86％（0.13％減）

5位：Android Webview：3.69％（0.25％増）

6位：Firefox：1.87％（0.19％減）

7位：Samsung Internet：0.74％（0.07％増）

8位：Internet Explorer：0.51％（0.09％減）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



11.0：99.21％（0.09％減）

10.0：0.40％（0.09％増）

8.0：0.30％（変わらず）

7.0：0.05％（0.03％増）

9.0：0.04％（変わらず）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Twitter（前月1位）

2位：Google ニュース（前月2位）

3位：Facebook（前月3位）

4位：SmartNews（前月4位）

5位：はてなブックマーク（前月5位）

6位：世界の株価（前月6位）

7位：livedoor ニュース（前月7位）

8位：Pintrest（前月8位）

9位：Youtube（前月9位）

10位：Feedly（前月10位）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：youtube

2位：gigazine

3位：905回宝くじ

4位：飛田新地

5位：オミクロン

6位：世界で最も美しい顔100人

7位：海底ケーブル

8位：年末ジャンボ

9位：pornhub

10位：フォアグラ



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。





また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。