アメリカを敗戦に追い込んだ「マクナマラの誤謬」とは？

ベトナム戦争 でアメリカが敗戦した理由はいくつかありますが、そのひとつが「 マクナマラの誤謬 」です。 The McNamara Fallacy – measurement is not understanding http://mcnamarafallacy.com/ 1965年11月から1975年4月にかけて、南北に分断されたベトナムの統一をめぐって展開されたのがベトナム戦争です。ベトナム戦争は冷戦時代のアメリカとロシアの代理戦争とも呼ばれており、アメリカは南ベトナムを代表して北ベトナムの共産主義者と戦うために、膨大な数のアメリカ兵を送り込みました。この戦争にアメリカが関与している間に、84万9018人の兵士が死亡し、このうち5万8318人はアメリカ兵士でした。 これだけ多くの犠牲を払いながら、アメリカはベトナム戦争に敗れています。その原因のひとつとされているのが、「 マクナマラの誤謬 (ごびゅう)」です。「マクナマラの誤謬」はベトナム戦争時に国防長官を務めていた ロバート・マクナマラ にちなんで名づけられた、「定量的観測のみに基づいて決断を下し、他のすべての要素を無視すること」です。

2022年02月03日 08時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

