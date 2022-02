「ネコvs自動餌やりマシン」の壮絶なバトルをまとめたレポート、自動餌やりマシンの魔改造でネコの盗み食いは防げるのか？

・関連記事

3匹のネコが1カ月にわたりミキサーを人質に取り続けるという事態が発生 - GIGAZINE



ネコは他の動物と違って「エサを得るために働く」ことを避ける傾向がある - GIGAZINE



3日間失踪していたネコが「借金」を抱えて帰宅する珍事が発生 - GIGAZINE



「ネコの脳は小さくなってきている」と研究で明らかに - GIGAZINE



パンデミックでペットの多くが幸せになった可能性、特にネコ - GIGAZINE



2022年02月03日 07時00分00秒 in ハードウェア, 生き物, 動画, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.