使用中のGPUから個人を識別できる技術が登場、同じ型番のGPUでも正確に見分けられる

インターネット上の広告は、その効果を最大化するためにユーザーの行動を追跡して適切なターゲットを選別しています。このユーザー追跡はCookieなどを用いて行われていますが、新たにGPUを用いてユーザーを識別できる技術が発表されました。 DRAWNAPART: A Device Identification Technique based on Remote GPU Fingerprinting https://arxiv.org/abs/2201.09956 Researchers use GPU fingerprinting to track users online https://www.bleepingcomputer.com/news/security/researchers-use-gpu-fingerprinting-to-track-users-online/ ユーザーの行動を分析して広告を配信する ターゲティング広告 では、 サードパーティーCookie を用いて個人を識別する手法が一般的でしたが、近年になって複数のブラウザがサードパーティーCookieを ブロック するようになったことから、広告業界では新たな個人識別方法の確立が求められています。新たな個人識別方法の中でも「OS」「ブラウザ」「タイムゾーン」「ハードウェア構成」「ネットワーク設定」などを元に「フィンガープリント」を作成して個人を識別する手法は、Cookieを用いずとも正確な個人識別が可能なことから注目を集めています。なお、フィンガープリントについては、以下の記事を読むと詳しく理解できます。 Cookieなしでもユーザーを識別可能な「フィンガープリント」とは何か? | GIGAZINE.BIZ

2022年02月01日 07時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

