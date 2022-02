2022年02月01日 14時00分 ネットサービス

ゲイ向け出会い系アプリ「Grindr」が中国App Storeから削除、北京オリンピックのためのネット規制強化が原因か



ゲイやトランスジェンダーの人々向けの出会い系アプリ「Grindr」が中国のApp StoreやAndroid向けアプリストアから姿を消したと報じられました。この一件は「新たに発効された個人情報保護法に抵触したため」と説明されていますが、中国が北京オリンピックに向けて違法コンテンツやポルノ、その他「当局が不快だと判断したもの」の規制を進めていることが原因ではないかと報じられています。



新たにアメリカの経済紙大手のBloombergが「Grindrが中国のApp Storeから抹消された」と報じました。この動きはApp Storeだけではなく、中国で禁止されているGoogle Playの代替である、HuaweiやTencentが運営するAndroidアプリストアでも同様で、GrindrがApp Storeから削除されたのは2022年1月27日のことだと確認されていますが、HuaweiやTencentのアプリストアから削除された時期は不明とのこと。





Grindrの代表者は、2021年11月に発効された中国版GDPRの「PIPL」によって、アプリに保存される個人情報に新たな制限が課されたことや中国と他の地域の間で転送されるデータについて中国当局の承認が必要となったことが今回の一件の原因だと回答し、「削除されたのはGrindrだけではない」と説明しています。



このような回答に反して、報道各社は「中国の直近の規制強化が原因では」と指摘しています。中国当局は2022年2月1日からスタートする春節(旧正月)に合わせてインターネット環境の「浄化」月間を設けると発表しており、違法コンテンツに加えてネット上のウワサ、下品またはわいせつな表現、暴力的なコンテンツ、著名人による違法で不道徳な発言、富をひけらかす行為や拝金主義、暴飲暴食を扱う内容など幅広い内容に対する取り締まりを強化すると発表していました。



中国において同性愛は違法ではありませんが、近年ではLGBTに対する姿勢がますます不寛容なものになっているという報道が相次いでいます。



Appleは過去に「現地での法律を順守する必要があり、時には正しい道筋について政府やその他の関係者と意見が異なることがある」と(PDFファイル)説明していたため、今回のGrindr削除も中国政府の意向に従った可能性があるとのこと。



以上のようにGrindrは中国のアプリストアから排除されている状態ですが、世界最大級のゲイやトランスジェンダーの人々向けの出会い系アプリ「Blued」などの同種のアプリは2022年1月31日時点で利用可能であると伝えられています。