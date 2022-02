リフレッシュレート500Hz超えの液晶ディスプレイが登場

シューティングゲームや格闘ゲームではゲーム画面を表示するディスプレイに高い性能が求められており、「1秒間に画面を更新できる回数」を示すリフレッシュレートは特に重視されています。記事作成時点で流通しているゲーミングモニターやゲーミングノートPCの中には360Hzという高いリフレッシュレートを備えたものも 存在 していますが、新たに大手液晶パネルメーカーの BOE がリフレッシュレート500Hz超えの液晶ディスプレイを発表しました。 取得重要突破!独家揭秘京东方新型氧化物半导体显示技术__财经头条 https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/5899531978/v15fa3b6ca01900xr3f BOE reveals 27-inch FHD 500 Hz+ gaming display, the world's highest refresh rate ever in a display https://wccftech.com/boe-reveals-27-inch-fhd-500-hz-gaming-display-the-worlds-highest-refresh-rate-ever-in-a-display/ ディスプレイの性能には解像度や最大輝度など多様な要素が存在しますが、その中でもリフレッシュレートは反応の素早さに直結するため、シューティングや格闘といったジャンルのゲームをプレイするユーザーにとっては非常に重要な要素とされています。このため、各メーカーは高リフレッシュレートなディスプレイの実現にむけて研究開発に取り組んできました。 そんな中、BOEは技術発表会「BOE Innovation Exchange」を開催し、500Hz超えのリフレッシュレートを備えたディスプレイを発表しました。このディスプレイは27インチ・フルHDの画面を搭載していることも明かされています。

2022年02月01日 10時44分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

