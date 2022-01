2022年01月20日 10時30分 動画

ドラマ版「指輪物語」のタイトルは「The Rings of Power」に決定とAmazonが発表



J・R・R・トールキンの長編小説「指輪物語」を原作として、映画「ロード・オブ・ザ・リング」とは別にAmazonプライムビデオで制作が進められているドラマシリーズについて、Amazonは「The Rings of Power」というタイトルに決まったことを発表しました。



The Lord of the Rings: The Rings of Power - Title Announcement | Prime Video - YouTube





木の板に彫られた溝を溶けた金属が流れていく様子が写ります。





「三つの指輪は、空の下なるエルフの王に」と、力の指輪の詩が朗読されます。





「七つの指輪は岩の館のドワーフの君に」





「九つは、死すべき運命の人の子に」





「一つは、暗き御座の冥王のため」





ここで「The Lord of the Rings: The Rings of Power」というタイトルが明らかになりました。どうやら映像は、指輪物語におけるキーアイテムである「一つの指輪」を鍛造するシーンだったようです。





「The Rings of Power」はJ・R・R・トールキンの小説「指輪物語」を原作としていますが、ストーリーは指輪物語そのものではなく、小説で描かれた時代よりもさらに前である第二紀が舞台になることが発表されています。Amazonは「『The Rings of Power』は、中つ国の第二紀の主要な物語、すなわち『一つの指輪』の鍛造、冥王サウロンの台頭、ヌーメノールの壮大な物語、エルフと人間の同盟などをすべてまとめています。これまで観客は『一つの指輪』の物語だけをスクリーン上で見てきましたが、『一つ』が存在する前には多くの指輪が存在していました。私たちは、その壮大な物語を共有できることを嬉しく思います」とコメントしています。