新型コロナワクチンに対する副作用の60%以上が「ノシーボ効果」か



何の効果もない偽薬のはずなのに思い込みから有害な副作用が生じる現象を「ノシーボ効果」と呼びます。新型コロナウイルスワクチンの副作用の60%以上が、このノシーボ効果によるものである可能性が、最新の研究により明らかになりました。



4万5000人以上の患者を対象とした最新の研究によると、新型コロナウイルスワクチン接種後に人々が経験している副作用の大半が、ノシーボ効果によるものであるとのことです。この研究で、ボストンにあるベス・イスラエル・ディーコネス・メディカル・センター(BIDMC)の研究チームが、12件の無作為化プラセボ対照臨床試験をメタアナリシス分析したところ、新型コロナウイルスワクチンの副作用の最大64%がノシーボ効果によるものである可能性が明らかになっています。



BIDMCのプラセボ研究者であるジュリア・W・ハース氏は、「ワクチン試験でノシーボ効果に関する体系的な証拠を収集することは、世界中で行われている新型コロナウイルスワクチン接種にとって重要な情報となります。特に、副作用への懸念がワクチン接種をちゅうちょする大きな理由であると報じられているためです」と語っています。



BIDMCの研究チームが行ったメタアナリシスでは、総勢4万5380人の患者が含まれており、このうち2万2802人は本物のワクチンを、残りの2万2578人は生理食塩水などの人体に無害な偽薬を投与されています。なお、患者にはワクチンを投与したのか偽薬を投与したのかは明かされていません。





最初の注射の後、ワクチン接種患者の46.3%が全身性の有害反応を報告しています。報告された有害反応のうち、最も多かったのが「頭痛と倦怠感」です。また、ワクチン接種患者の66.7%が注射部位の痛みや腫れなどの、局部的な有害反応を訴えています。一方で、偽薬を投与されたプラセボ群も有害反応を経験しており、35.2%が全身性の影響を、16.2%が局所的な影響を報告しています。



2つのグループを比較すると、ワクチン接種1回目に報告された全身性有害反応の最大76%、局所的有害反応の24%がノシーボ効果である可能性が示唆されています。一方で、2回目のワクチン接種ではノシーボ効果による副作用が減少しており、全身性有害反応の場合は31.8%、局所的有害反応の場合は11.8%まで下がっています。





なお、通常のワクチン接種者の場合、2回目接種時に全身性有害反応を報告したのは61.4%、局所的有害反応を報告したのは72.8%です。



これらの結果を受け、研究チームは「2回目接種時に出る副作用の最大52%がノシーボ効果だと示唆されており、換算するとワクチン接種時の副作用の64%がノシーボ効果によるものだと考えられます」と記しています。なお、特に頭痛や倦怠感などの非特異的な症状はノシーボ効果によるものである可能性が高い模様。





新型コロナウイルスワクチン接種の場合、ノシーボ効果の存在を患者に伝えるだけでも有害反応の数を減らす効果があると研究チームは語っています。研究チームの一員であるテッド・J・カプチャク氏は、「医学は信頼に基づいています。我々の調査結果はノシーボ効果の可能性について一般の人々に知らせることが、ワクチン接種をためらう人々を安心させ、ワクチン接種時の心配事を減らすことに役立つかもしれません」と語りました。