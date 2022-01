2022年01月18日 10時47分 ゲーム

Activision Blizzardのセクハラや不祥事で37人が解雇され44人が懲戒処分を受けていたことが判明

by Colony of Gamers



性的嫌がらせなどの問題で裁判やストライキに直面している大手ゲーム企業のActivision Blizzardが、問題発覚後に多数の社員を処分していたことが分かりました。同社はこの人事について発表することを予定していましたが、問題の大きさが明るみに出るのを嫌ったボビー・コティックCEOが秘匿を決めたと報じられています。



ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が2022年1月17日に、「セクハラをめぐる問題への対応により、2021年7月以降にActivision Blizzardの社員37人が『退職』し、職場での不正行為疑惑に関連して44人が懲戒処分を受けたことが分かりました」と報じました。WSJが入手した内部文書では、不正行為などに関する社内からの告発が、同じ件が重複して報告された可能性があるものも含め合計で700件通報されていたことも判明しています。



伝えられるところによると、Activision Blizzardは2021年末に一連の問題に関する調査結果をまとめた報告書を発表し、その中で人事措置についても言及する予定だったとのこと。しかし、ボビー・コティックCEOが「会社が抱えている問題が大きく見えるようになる」と処分についての公開を拒否したことで、調査結果が伏せられることになりました。



by Thomas Hawk



Activision Blizzardの広報担当者であるヘレイン・クラスキー氏はWSJの取材に対し、37人の社員が解雇され44人が懲戒処分を受けたことを認めました。一方、従業員からの通報が700件に達しているという点については「SNS上の投稿も合算された数字」であるとした上で、「良識ある職場としては不適切な程度にとどまるものから、深刻な告発となりうる少数のものまで含まれており、詳しく調べているところです」として、700件すべてが個別の重大な問題ではないと強調しています。また、コティックCEOが情報を非公開にしたことは否定して、「当社は、正確なデータと分析結果を共有することを念頭に置いています」と述べました。



また、別の広報担当者であるリッチ・ジョージ氏はIT系ニュースサイトのThe Vergeに対し、「企業風土に関するコメントであれ職場環境に関する改善提案であれ、会社が受け取るあらゆる報告を重く受け止め、ひとつひとつを迅速かつ徹底的に調査できるように、調査人員を大幅に増やしました。内部からの報告の90%以上は精査が完了しています」とコメントしました。



コティックCEOには、社内での不正行為を認識しながら放置していただけでなく、同氏自身が性的嫌がらせやいじめに加担していたとの報道もあります。また、Activision Blizzardでは約1万人いる従業員の約5分の1が、コティックCEOの辞任を求める請願書に署名しました。