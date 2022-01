製薬会社を買収して薬の価格を約56倍につり上げた男に70億円超の罰金が科される

2015年、 マラリア などへの有効性が示された医薬品・ ピリメタミン の販売権を買収したのち、同医薬品の価格を約56倍につり上げて大きな批判を受けたマーティン・シュクレリ氏に対し、不正に得た利益のうち6460万ドル(約74億円)を返済するよう命じる判決が連邦裁判所から下りました。 Shkreli’s infamous 4,000% price hike gets him a lifetime pharma ban | Ars Technica https://arstechnica.com/science/2022/01/shkrelis-infamous-4000-price-hike-gets-him-a-lifetime-pharma-ban/ 2022年1月14日、アメリカ連邦裁判所が「ダラプリムの名で市販されているピリメタミンに関する反競争的慣行に従事している」との理由でシュクレリ氏に対し6460万ドルを返済するように命じたうえ、同氏が製薬業界で働くことを生涯禁止したと発表しました。 ダラプリムはマラリアや トキソプラズマ症 の治療に用いられる医薬品です。

・関連記事

Modernaの新型コロナワクチンが高過ぎる価格設定をして不名誉な「シュクレリ・アワード」を受賞 - GIGAZINE



55倍もの大幅値上げが敢行されたエイズ治療薬を学生がわずか230円で製造することに成功 - GIGAZINE



世界初の「HIV感染を予防する注射」をFDAが承認 - GIGAZINE

2022年01月17日 13時08分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.