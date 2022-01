2022年01月17日 20時00分 サイエンス

月が満ちると人間を襲うサメが増えることが判明



月の満ち欠けは潮の満ち引きを起こすことが広く知られており、人間の睡眠時間に関係している可能性も指摘されるなど地球上の多くの出来事への関連がささやかれています。そんな中、「月が満ちると人間を襲うサメが増える」という衝撃の研究結果が報告されました。



Frontiers | Shark Side of the Moon: Are Shark Attacks Related to Lunar Phase? | Marine Science

https://doi.org/10.3389/fmars.2021.745221



Under a Moon Spell: Shark Attacks Related to Lunar Phases

https://www.lsu.edu/cce/mediacenter/news/2022/01/13-midway-shark-moon.php



月の満ち欠けとサメによる人間襲撃の関連を報告したのは、フロリダ大学のサメ研究プログラムに参加するリンジィ・フレンチ氏らの研究チームです。研究チームは世界中のサメによる襲撃情報を50年間分収集し、月の照度とサメによる襲撃数の関係を分析。その結果、月の照度が高い(月が満ちている)日の方が照度が低い(月が欠けている)日よりも襲撃数が多いことが明らかになりました。



今回の研究では月の満ち欠けがサメの行動に影響を与える原因は示されていません。ただし、研究チームの一員であるスティーブン・ミッドウェイ氏は「サメによる襲撃のほとんどは日中に発生しています。しかし、月は地球の大地と海に非常に微小な影響を及ぼす可能性があります」と述べ、月がサメの行動に何らかの影響を与えている可能性を支持しています。





一方でミッドウェイ氏は月の満ち欠けがサメの襲撃に影響を与えていることを確定するには情報が不足しているとも述べています。また、科学系メディアのScienceAlertは「満月にはサーフィンを楽しむ人が増え、サメによる襲撃も増える」という過去の(PDFファイル)研究結果を示して、人間の行動の変化が襲撃数の増加を引き起こしている可能性を指摘しています。