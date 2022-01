なんと「セカンドライフ」創業者がメタバースの流行に合わせて復帰へ

・関連記事

100億円超えの「メタバースの土地」がわずか1週間で取引されている - GIGAZINE



老舗オークションハウスがNFTやメタバースに進出、オークションはどう変わっていくのか? - GIGAZINE



Facebookは水面下でどれほどの買収をメタバース構築のため推し進めているのか? - GIGAZINE



NianticがAR開発者向けプラットフォーム「Lightship」を公開、さらに20億円以上を「リアルワールド・メタバース」実現に向けて投資へ - GIGAZINE



フォートナイトの開発元Epic Gamesによるメタバース構築への取り組みとは? - GIGAZINE



2022年01月14日 15時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.