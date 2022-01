テニス王者ノバク・ジョコビッチ選手のPCR検査をリバースエンジニアリング集団が調査して判明した事実とは？

Our World in Dataでの期間指定を仮に12月22日から26日とすると、期間内に5万人がワクチン接種を受けたことが示されることについても、zerforschungは言及しました。

・関連記事

Nintendo SwitchのJoy-Conをリバースエンジニアリング - GIGAZINE



NSAが無料で独自開発の高機能リバースエンジニアリングツール「GHIDRA」を公開する予定 - GIGAZINE



「グランド・セフト・オート」をリバースエンジニアリングで再現するプロジェクトが著作権侵害で公開停止 - GIGAZINE



米軍が爆撃機「B-2」をメンテナンスするためにリバースエンジニアリングを必要としていることが判明 - GIGAZINE



TikTokが「リバースエンジニアリングされたAndroidアプリのソースコード」の削除をGitHubに申請 - GIGAZINE

2022年01月12日 17時12分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.