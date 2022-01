Microsoftが自分で「Surface Laptop SE」をバラす解説ムービーを公開中

・関連記事

MicrosoftがXboxやSurfaceの部品をユーザーに提供することに合意 - GIGAZINE



Microsoftが最新ガジェット分解集団「iFixit」と正式コラボした公式修理ツールの販売をスタート - GIGAZINE



「修理する権利」をメーカーが制限することを禁じる規制案の作成をバイデン大統領が指示か - GIGAZINE



「修理する権利」を求めて戦い続ける1人の男性 - GIGAZINE



「修理する権利」が拡大しゲーム機の修理が可能に、ただし光学ドライブ搭載端末のみ - GIGAZINE



「修理する権利」を保証する法律をイギリスが施行、ただしスマホやノートPCは対象外 - GIGAZINE



誰でも全ての機器を「修理する権利」を法律レベルで永久的に認めさせる動きが進行中 - GIGAZINE

2022年01月12日 16時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.