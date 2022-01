2022年01月10日 23時00分 メモ

何百年も前の「異端審問」が学歴レベルや人間関係の「信頼できなさ」の原因となっている



ローマ帝国から十字軍、そして現代のロヒンギャなど、宗教的迫害は古今東西を通じて国家の支配を盤石にするための手法として用いられます。新たな研究では、スペインの異端審問が特に苛烈だった地域では、経済活動や市民同士の信頼、学歴などのレベルが現代でも著しく低いということが示されています。



Extraordinarily, the effects of the Spanish Inquisition linger to this day

https://theconversation.com/extraordinarily-the-effects-of-the-spanish-inquisition-linger-to-this-day-166170



異端審問とは、中世以降のカトリック教会に存在した「信仰に反する教えを持つ(=異端である)という疑いを受けた者を裁判する」というシステムです。異端審問は15世紀以降のスペインにおいて特に苛烈だったとされています。これは、キリスト教国家によるイベリア半島再征服活動のレコンキスタが完遂された後、キリスト教純化政策をとったフェルナンド5世が、「表面上はキリスト教に帰依するも、実際には自分たちの信仰を守り続ける国民」を排斥しようとしたことが理由です。このような人々はコンベルソ(カトリックに改宗したユダヤ教徒)やモリスコ(カトリックに改宗したイスラム教徒)と呼ばれました。



異端審問は記録が詳細に残されているという点が1つの特徴です。その記録によると、裁かれた対象はスペイン社会の全階層で、実行地域も国土全域。刑罰は軽い戒告から火あぶりまでさまざまで、判決は通常公衆の面前で行われる公開儀式の中で通達されたため、いずれの罪にせよ広く世間に知られるという点では変わらなかったとされています。





シドニー大学のJordi Vidal-Robert氏らがスペイン異端審問に関して新たに行った研究は、スペイン異端審問がかつて苛烈だった地域の現況を調べるというもの。Vidal-Robert氏らは記録に残されている計6万7521件の異端審問から算出される地域ごとの「異端審問強度」と、地域ごとの経済・文化水準を比較しました。なお、経済に関しては、夜間に撮影された衛星写真から算出された市町村ごとのGDPが用いられ、文化についてはスペイン社会学研究センターが実施したアンケート調査の結果が用いられました。衛星写真からGDPを算出する手法を採用したのはスペインにおいて「行政データから1人あたりGDPを算出する」という手法がコンプライアンス的に不許可だったためで、1人あたりGDPと強い相関を有し経済パフォーマンスに関する代理指標として広く用いられている夜間光を代替としたとのこと。



Vidal-Robert氏らの比較の結果、異端審問が一切行われた記録がない市町村と、異端審問強度が下位3分の1だった市町村は現代において1人あたりGDPが最も高く、異端審問強度が中位3分の1にあたる市町村は所得が著しく低く、異端審問強度が上位3分の1にあたる市町村は経済活動の水準が著しく低いことがわかりました。異端審問がゼロだった市町村では1人あたりGDPの中央値は1万9450ユーロ(約255万円)となりましたが、異端審問強度が最も高い市町村では1万8000ユーロ(約236万円)を割り込んでいたとのこと。





また、教育や人々の間の信頼感についても同様の結果となりました。教育については異端審問がゼロだった市町村と異端審問が中程度あった市町村を比較すると、後者は高等教育を受けている人口が5.6%低下しました。信頼感については「一般論として人間は信頼に値すると思いますか?それとも用心するに越したことはないと思いますか?」という質問で示される人間に対する信頼度が、異端審問が苛烈だった地域ほど低下するとのこと。また、宗教に関しては異端審問が苛烈だった地域ほど、今日でも教会への出席率が高いという結果が得られたそうです。



今回の研究結果に関して予想されるという「異端審問は元々貧しい地域でより盛んだったのでは?」という反論について、Vidal-Robert氏らは「異端審問は異端審問は罰金や没収した財産によって採算を取っていたため、より豊かな地域ほど盛んだったと考えるのが妥当」とコメント。経済について「もしスペインで異端審問が行われなかったならば、GDPは4.1%高くなっていた」と、教育に関しては「異端審問は教育を受けた識字能力のある中産階級を特に標的としたため、スペインの文化や科学などの知的風土に与えた打撃は特に大きい」とそれぞれ言及し、末尾で「スペイン異端審問の廃止からおよそ200年経った今でも、影響を受けた場所は貧しく、宗教的で、教育水準が低く、信頼性が低いようです」とまとめています。