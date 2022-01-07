2022年01月07日 12時00分 ネットサービス

Twitterが「元ツイートを動画や写真に埋め込んで引用ツイートする新機能」を発表、TikTokの機能をコピーしたとの指摘も



Twitterが、ツイートを動画や写真に埋め込んで投稿できる「Quote Tweet with reaction(反応を伴う引用ツイート)」という新機能を、iOSでテストしていると発表しました。引用ツイートの一種とされているこの新機能については、ツイートに反応する際の表現が幅広くなるとみられる一方で、「TikTokの動画返信機能をコピーしたもの」との指摘も上がっています。





Tweet reaction videos can now start on Twitter!



Testing on iOS: when you tap the Retweet icon, choose “Quote Tweet with reaction” to create and customize your very own Tweet Take –– a reaction video (or photo) with the Tweet embedded. pic.twitter.com/1E30F8rKYh — Twitter Support (@TwitterSupport)



Twitter tests redesigned retweets that let you react with a photo or video - The Verge

https://www.theverge.com/2022/1/6/22870872/twitter-quote-tweet-with-reaction-tiktok-video-photo



現地時間の2022年1月6日、Twitterの公式サポートアカウント(@TwitterSupport)が、ツイートを写真や動画に埋め込んで投稿できる新機能をiOSでテスト中だと発表しました。



Twitterによると、機能にアクセスできるユーザーがツイートのRTアイコンをタップした場合、従来の「Retweet(リツイート)」「Quote Tweet(引用ツイート)」に加え、「Quote Tweet with reaction(反応を伴う引用ツイート)」という項目が表示されるとのこと。「Quote Tweet with reaction」をタップすると……





当該ツイートをステッカーのような形で写真や動画に貼り付けて、引用ツイートの形で投稿できる仕組みとなっています。引用するツイートの大きさや位置は自由に変えることが可能で、投稿する写真や動画はカメラロールから選択するか、投稿時にTwitterアプリから撮影するそうです。





実際にTwitterの製品チームに所属するSam Haveson氏は、「Quote Tweet with reaction」を使って公式の告知ツイートを貼り付けた動画を投稿しています。



We want to give you more creative ways to join the conversation and express yourself on Twitter. Starting today, we’re rolling out a test on iOS that gives you the option to Quote Tweet with a reaction video (or photo) with your very own Tweet Take.



Here’s my take???????????? https://t.co/RLolp062GA pic.twitter.com/21qlYk2hh5 — Sam Haveson (@samhaves)



「Quote Tweet with reaction」については、すでにTikTokが提供している「コメントに動画で返信する機能」に似ているとの指摘が上がっています。2021年12月には、Instagramが動画機能の「リール」を使ってコメントに返信できる機能「Reels Visual Replies(リール・ビジュアル・リプライ)」を発表しており、SNS各社がTikTokの動画返信機能に注目しているようです。



コメントに動画で返信する方法 - Creator Portal | TikTok

https://www.tiktok.com/creators/creator-portal/ja-jp/tiktok-content-strategy-ja-jp/howtoreply/





一部のTwitterユーザーや海外メディア・The Vergeのメンバーなどは、ツイートを写真や動画に埋め込める新機能が、従来より簡単で排除しにくいハラスメントの手段になる可能性を懸念しています。Twitterなどのプラットフォームでは、テキストによる攻撃をモデレートするのは比較的簡単な一方で、写真や動画の内容を検閲することは困難です。その上、新機能は引用ツイートとして実行されるため、「リプライできるユーザーを制限する機能」を使って防御することができません。



Twitterの広報担当者であるViviana Wiewall氏はThe Vergeの問い合わせに対し、「Quote Tweet with reaction」にはリプライの制限機能が適用できないことを認めた上で、「Twitter上の安全は私たちの最優先事項です。私たちは新機能が有害な方法で使われることを期待していませんが、機能の使用を注意深く監視して、Twitterのルールに従って不正行為が裁定されることを保証します」と述べました。



また、Twitterは動画を使った返信機能に加えて、ツイート画面に移動せずタイムラインから直接ツイートを投稿できるデザインもテストしていると発表しました。



We’re making it easier to start a Tweet with a new composer bar above the bottom navigation menu. Now testing with some of you on iOS. pic.twitter.com/jXb260Gm08 — Twitter Support (@TwitterSupport)