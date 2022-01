2022年01月04日 12時00分 メモ

「18~64歳の人々の死亡率がパンデミック前より40%も増加している」と生命保険会社のCEOが発言



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン接種完了率がG7の中で最低となっているアメリカでは、2021年12月末に1日の新規感染者数が3日連続で40万人を突破するなど、記事作成時点でもCOVID-19の感染拡大が続いています。そんな中、アメリカ西部インディアナ州の生命保険会社・OneAmericaのCEOが、「労働年齢である18~64歳の人々の死亡率がパンデミック前より40%も増加している」と発言したと報じられています。



1877年に創業したOneAmericaはインディアナ州の州都・インディアナポリスに拠点を置き、企業向けの団体年金や福利厚生サービス、グループ生命保険などを提供する生命保険会社です。OneAmericaのスコット・デービソンCEOは、インディアナ商工会議所が主催した2021年12月30日のオンライン講演の中で、「私たちは今、OneAmericaだけでなく生命保険業界全体で、歴史上で最も高い死亡率を確認しています。このデータは生命保険業界の全プレイヤー間で一貫しています」と発言しました。





デービソンCEOによると、パンデミックにおける死亡者数の増加は「非常に大きな数」だそうで、OneAmericaと契約する企業を通じてグループ生命保険に加入する「主に18~64歳の労働年齢の人々」の死亡者数が特に増加しているとのこと。



「私たちは、(労働年齢の人々における)死亡率がパンデミック前より40%も上昇していることを、第3四半期から第4四半期まで継続して確認しています」とデービソンCEOは述べ、「200年に1度の大惨事」でさえもこれほどの死亡率上昇を引き起こさないだろうとして、40%の増加は前代未聞だと主張しています。





OneAmericaに提出された死亡事例のほとんどは、「COVID-19による死亡」として分類されていないとのこと。デービソンCEOは、「データが私たちに示しているのは、『COVID-19による死亡』として報告されている死亡者数は、パンデミックによる労働年齢の人々の死亡を大幅に過小報告しているということです」と述べ、COVID-19による実際の死亡者数は報告より多い可能性があると示唆しました。



死亡証明書に基づいたアメリカ疾病予防管理センター(CDC)の算出では、インディアナ州のCOVID-19による死亡者数は2021年10月31日~2021年11月6日の1週間で195人であり、前年の同じ時期に報告された336人より減少しています。ところが、同期間におけるその他の死因による死亡者数は2021年が1350人、2020年が1319人となっており、全体の死亡者数は増加しています。



デービソンCEOと同じ12月30日のイベントで講演したインディアナ病院協会のブライアン・テイバー会長は、インディアナ州内の病院には多くの異なる状態の患者が殺到しているとして、「インディアナ州民の平均的な健康状態は、残念ながらパンデミック中に悪化しています」と述べました。12月末の時点では、インディアナ州に存在する集中治療室(ICU)のうち利用可能なのはわずか8.9%であり、パンデミック中のどの時点よりも低いとのこと。



テイバー氏によると、州内の多くの病院は患者がどのような病気や症状で入院しているのかを示す内訳を持っていないそうです。しかし、デービソンCEOが述べた死亡率の増加は、州内の病院が経験している状況を裏付けるものだとテイバー氏は主張しています。





なお、OneAmericaがパンデミック中に経験しているのは死亡者数の増加だけでなく、障害による保険料請求も増加しているとのこと。デービソンCEOは、このコストがグループ生命保険を購入する雇用者に転嫁されるため、保険料が高くなるだろうと述べています。