野鳥を集めるボードゲーム「ウイングスパン」はなぜ世界的に大ヒットしたのか？

・関連記事

美しい野鳥をいざなって「鳥のパラダイス」を作り上げるボードゲーム「ウイングスパン」プレイレビュー - GIGAZINE



鳥たちを生息地に誘いポイントを稼いでいく「ウイングスパン拡張:欧州の翼」&「ウイングスパン拡張:大洋の翼」プレイレビュー - GIGAZINE



ほのぼの農耕スローライフ体験ゲーム「スターデューバレー」のボードゲーム版はどのように制作されたのかをデザイナーが語る - GIGAZINE



電子ドラッグと評されるほど中毒性の高い戦略ゲーム「シヴィライゼーション」はどのようにして誕生したのか? - GIGAZINE

2022年01月03日 18時00分00秒 in ゲーム, デザイン, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.