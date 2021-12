エンドツーエンド暗号化でファイルをばっちり保護する共有サービス「Slik Safe」レビュー

・関連記事

1GBまで無料で使える暗号化オンラインストレージ「ente」レビュー - GIGAZINE



無料でファイルサイズ制限なし&ブラウザだけで直接ファイルを送信できる「Station307」 - GIGAZINE



無料&「知識ゼロ」でも安全に最大2GBのファイルを暗号化して送信できる「DropSecure」 - GIGAZINE



無料&超簡単にパスワード付きのURLを作成できるオープンソースなウェブサービス「Link Lock」レビュー - GIGAZINE



「Googleドライブ」で不適切なファイルの取り締まりがスタート - GIGAZINE

2021年12月31日 20時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.