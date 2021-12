格闘家の過酷な減量はどれほど危険なのか？

Julija Stoliarenko just fainted on the scale #UFCVegas22 pic.twitter.com/3PjNMUGxFf

総合格闘技(MMA)やボクシングの世界は体重ごとに細かく階級が分けられており、対戦する選手は試合前日や当日に計量し、試合予定の階級に適合した体重かどうかがチェックされます。通常時の格闘家の体重は対戦する階級より重いことが多いため、試合前になると計量オーバーにならないように極端な減量を行って調整しており、「減量が終われば試合の半分が終わった」と 言われる ほど。そんな試合前の過酷な減量がどれほど危険なのかを、シェフィールド・ハラム大学でスポーツ・運動生理学講師を務めるクリストファー・カーク氏が説明しています。 Mixed martial arts and the danger of extreme weight cutting https://theconversation.com/mixed-martial-arts-and-the-danger-of-extreme-weight-cutting-162569 体重ごとに細かく階級が別れている格闘技では、格闘家は自分の体格やリーチ、パワーを生かすためにより低い階級で戦おうとするのが一般的です。そのため、通常時は戦う階級の制限よりも重い体重を維持しておき、計量を行う時だけ階級の上限に引っかからない体重に落としています。落とす体重は選手や狙う階級によってまちまちですが、通常時から10kg以上も減量するケースも少なくありません。

