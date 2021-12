衛星画像から見た世界の平均的な「色」とは？

世界には湿潤気候に属し森林面積も多い日本のような国もあれば、砂漠気候で一面砂や雪だらけの国も存在します。そんな国ごとの環境の違いを、国ごとに衛星画像の平均色を抽出することで Erin 氏が表現しています。 Average colors of the world – Data Stuff https://erdavis.com/2021/06/26/average-colors-of-the-world/ Erin氏が公開した世界の平均的な色はこんな感じ。全体的に緑色が多いものの、アフリカ大陸の一部は黄色、オーストラリア大陸は赤茶色に染まっています。

2021年12月31日 10時00分00秒 in デザイン, アート, Posted by log1p_kr

